На территории Пензы была подавлена работа еще 5 беспилотников
На территории Пензы силами РЭБ была подавлена работа еще 5 беспилотников, сообщил губернатор Олег Мельниченко в 5:25 вторника, 6 января.

На месте их падения работают службы экстренного реагирования.

«Просьба не паниковать, не распространять слухи и доверять только проверенной информации», - обратился губернатор к жителям региона.

В 23:28 5 января Олег Мельниченко сообщал, что в небе над Пензенской областью силами ПВО Министерства обороны РФ сбиты 3 беспилотных летательных аппарата. Разрушений и пострадавших нет.

Несколько дней назад, в ночь на 2 января, над регионом также сбили беспилотник. Он упал за территорией населенного пункта.

