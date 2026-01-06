На Сурском водохранилище спасли двух заблудившихся рыбаков

Происшествия

На Сурском водохранилище спасли двух заблудившихся рыбаков
МЧС обращается к любителям подледного лова с просьбой соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия.

«В Пензенской области погода стоит качелеобразная. В такой период необходимо быть предельно аккуратным при выходе на лед - он может стать рыхлым и непрочным, под слоем снега можно не заметить полынью или же заблудиться во время метели», - пояснили специалисты.

Так, 3 января на Сурском водохранилище потерялись 2 рыбака. Их выручили сотрудники пожарно-спасательного центра: они добрались до мужчин на снегоходе и доставили их на берег.

С начала зимы в регионе произошло уже 2 трагедии на воде. 18 декабря на Сурском водохранилище под лед провалился 76-летний мужчина. Пенсионера достали, но он скончался на месте.

20 декабря в Пачелмском районе 49-летний мужчина провалился под лед на пруду села Старый Валовай и погиб.

