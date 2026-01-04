В селе Средняя Липовка сгорел жилой дом

Вечером в субботу, 3 января, в селе Средняя Липовка Сосновоборского района загорелся жилой дом, сообщили в МЧС.

Сигнал о ЧП на улице Лесной поступил диспетчеру в 20:20. На тушение выезжали 2 спецмашины.

«В результате пожара поврежден дом на общей площади 48 кв. м. Пострадавших и погибших не зарегистрировано», - уточнили специалисты.

3 января в региональном ГУ МЧС сообщили, что в Пензенской области за сутки пострадали при пожарах 3 человека. В Никольске - 36-летняя женщина, горел деревянный дом на улице Транспортной. В Пензе - 57-летний мужчина, пламя охватило бытовку площадью 5 кв. м. В деревне Гришино Тамалинского района травмы получил 59-летний мужчина, когда в доме на улице Центральной загорелись постельные принадлежности.

В новогоднюю ночь в Пензенской области случился смертельный пожар. В селе Пановка Колышлейского района полностью сгорел 2-квартирный щитовой дом, погибла 49-летняя женщина.