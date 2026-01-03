Пенза, Никольск и Гришино: за сутки при пожарах пострадали 3 человека

В Пензенской области за сутки пострадали при пожарах 3 человека, сообщили в региональном ГУ МЧС в субботу, 3 января.

В Никольске на улице Транспортной пламя охватило деревянный дом площадью 70 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю строения, оно выгорело изнутри. Пострадала 36-летняя женщина.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», - уточнили в МЧС.

В Пензе выгорела бытовка площадью 5 квадратных метров на улице Краснова. Травмы получил 57-летний мужчина. Предварительная причина случившегося - неосторожность при курении.

В деревне Гришино Тамалинского района, в доме на улице Центральной, сгорели постельные принадлежности. Пострадал 59-летний мужчина. По предварительной версии, это тоже произошло из-за неосторожности при курении.

