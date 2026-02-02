В Кузнецке в сгоревшем доме нашли тело женщины

Происшествия

В Кузнецке в сгоревшем доме нашли тело женщины
Поздним вечером в воскресенье, 1 февраля, в Кузнецке случился смертельный пожар. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На улице Белинского сгорел частный деревянный дом площадью 60 квадратных метров.

На тушение огня выезжали 15 сотрудников МЧС, привлекалось 4 спецмашины.

Справившись с пламенем, спасатели обнаружили тело 87-летней женщины.

«Предварительно, причиной трагедии стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», - уточнили в региональном управлении.

