В Кузнецке в сгоревшем доме нашли тело женщины

Поздним вечером в воскресенье, 1 февраля, в Кузнецке случился смертельный пожар. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.
На улице Белинского сгорел частный деревянный дом площадью 60 квадратных метров.
На тушение огня выезжали 15 сотрудников МЧС, привлекалось 4 спецмашины.
Справившись с пламенем, спасатели обнаружили тело 87-летней женщины.
«Предварительно, причиной трагедии стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», - уточнили в региональном управлении.