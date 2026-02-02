Стали известны подробности смертельного пожара в Кузнецке

Происшествия

Стали известны подробности смертельного пожара в Кузнецке
Печать
Telegram

В Кузнецке организовали доследственную проверку по факту смерти 87-летней женщины при пожаре.

Трагедия случилась поздним вечером в воскресенье, 1 февраля, на улице Белинского. Там сгорел частный деревянный дом площадью 60 квадратных метров. После тушения огня спасатели обнаружили тело хозяйки.

Стали известны подробности смертельного пожара в Кузнецке

«По имеющейся информации, женщина проживала одна», - сообщили в областном управлении СКР.

Стали известны подробности смертельного пожара в Кузнецке

Каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, на теле погибшей не нашли. Точную причину ее смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно, пожар случился из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!