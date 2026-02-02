Стали известны подробности смертельного пожара в Кузнецке

В Кузнецке организовали доследственную проверку по факту смерти 87-летней женщины при пожаре.

Трагедия случилась поздним вечером в воскресенье, 1 февраля, на улице Белинского. Там сгорел частный деревянный дом площадью 60 квадратных метров. После тушения огня спасатели обнаружили тело хозяйки.

«По имеющейся информации, женщина проживала одна», - сообщили в областном управлении СКР.

Каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, на теле погибшей не нашли. Точную причину ее смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно, пожар случился из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования.