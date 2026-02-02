В ДТП под Богословкой пострадала 21-летняя девушка

В воскресенье, 1 февраля, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 10:15 на 417-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, вблизи Богословки, столкнулись 2 автомобиля: Chevrolet Lacetti и «ГАЗон Nехт».

За рулем иномарки находился 30-летний мужчина, отечественной машиной управлял 58-летний шофер.

В результате происшествия пострадала 21-летняя пассажирка Chevrolet. Прибывшие на место спасатели вытащили ее из салона и перенесли в карету скорой помощи. Девушку госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.