В Пензе 3 женщины устроили дебош в баре из-за музыки

В понедельник, 2 февраля, сотрудники областного управления Росгвардии задержали 3 посетительниц одного из пензенских баров. Женщины устроили в заведении пьяный дебош.

Сигнал поступил на пульт централизованной охраны около 5 часов утра.

По словам администратора, нетрезвым гостьям (двум - по 48 лет, одной - 43 года) не понравилась игравшая в помещении музыка. Женщины громко и в нецензурной форме выразили свое неодобрение и затеяли ссору с работниками бара.

«Замечания со стороны персонала и других посетителей на их поведение результата не возымели, гражданки продолжали скандалить и вести себя агрессивно», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушительниц общественного порядка передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.