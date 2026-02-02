В Пензе 3 женщины устроили дебош в баре из-за музыки

Происшествия

В Пензе 3 женщины устроили дебош в баре из-за музыки
В понедельник, 2 февраля, сотрудники областного управления Росгвардии задержали 3 посетительниц одного из пензенских баров. Женщины устроили в заведении пьяный дебош.

Сигнал поступил на пульт централизованной охраны около 5 часов утра.

По словам администратора, нетрезвым гостьям (двум - по 48 лет, одной - 43 года) не понравилась игравшая в помещении музыка. Женщины громко и в нецензурной форме выразили свое неодобрение и затеяли ссору с работниками бара.

«Замечания со стороны персонала и других посетителей на их поведение результата не возымели, гражданки продолжали скандалить и вести себя агрессивно», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушительниц общественного порядка передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

бар росгвардия конфликт
 
 
 
 
 

