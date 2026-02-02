На улице Каляева в Пензе выгорел чердак административного здания

На улице Каляева в Пензе выгорел чердак административного здания
В понедельник, 2 февраля, улице Каляева в Пензе (за больницей «РЖД-Медицина») случился пожар в административном здании. По сообщениям очевидцев, пламя охватило элеватор.

Сигнал диспетчеру поступил в 12:45. На тушение выезжали 37 человек на 9 спецмашинах.

«Выгорело чердачное помещение здания площадью 100 квадратных метров», - рассказали в МЧС.

Причина пожара устанавливается.

Поздним вечером 1 февраля в Кузнецке на улице Белинского сгорел частный деревянный дом. Справившись с пламенем, спасатели обнаружили тело 87-летней женщины.

