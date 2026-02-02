На улице Изумрудной в Засечном устроили стрельбу

На улице Изумрудной в Засечном устроили стрельбу
Ранним утром в воскресенье, 1 февраля, в Засечном, на парковке у дома № 5 на улице Изумрудной, раздалась стрельба.

Видеозапись с места и комментарии очевидцев появились в Telegram. Мужчина с оружием преследовал человека, который скрывался от него на автомобиле. «Он нападал на своего обидчика, который находился в «Гранте». При нем был пистолет и, скорее всего, нож», - описал события автор видео.

Ситуацию прокомментировали в областном управлении МВД России.

«Сообщение о случившемся поступило от местного жителя в 4:33. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. Они опросили возможных свидетелей и очевидцев и установили личность стрелявшего. Им оказался житель Пензенского района 1985 года рождения», - рассказали в УМВД.

Мужчину доставили в отдел, он признался в содеянном. Пистолет, из которого он стрелял, оказался сигнальным.

По факту случившегося проводится проверка. После того как будут установлены все обстоятельства, в полиции примут решение в соответствии с законодательством РФ.

