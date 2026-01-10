На улице Луначарского в Пензе сгорела квартира

В Пензе вечером в пятницу, 9 января, произошел пожар на улице Луначарского. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 16:33.
Загорелась однокомнатная квартира в трехквартирном доме. Для ликвидации пламени привлекли 22 человека и 4 единицы техники.
Огонь уничтожил квартиру площадью 35 кв. м. Кроме того, обгорела стена четырехкомнатного жилья на площади 5 кв. м.
В ЧП никто не пострадал.
«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - рассказали в региональном ГУ МЧС России.
9 января в Никольске из-за поджога сгорела крыша над одной из квартир в одноэтажном доме.