На улице Луначарского в Пензе сгорела квартира

Происшествия

На улице Луначарского в Пензе сгорела квартира
Печать
Telegram

В Пензе вечером в пятницу, 9 января, произошел пожар на улице Луначарского. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 16:33.

Загорелась однокомнатная квартира в трехквартирном доме. Для ликвидации пламени привлекли 22 человека и 4 единицы техники.

Огонь уничтожил квартиру площадью 35 кв. м. Кроме того, обгорела стена четырехкомнатного жилья на площади 5 кв. м.

В ЧП никто не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - рассказали в региональном ГУ МЧС России.

9 января в Никольске из-за поджога сгорела крыша над одной из квартир в одноэтажном доме.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!