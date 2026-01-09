В Никольске подожгли квартиру на улице Тухачевского

Происшествия

В Никольске подожгли квартиру на улице Тухачевского
В ночь на пятницу, 9 января, в Никольске произошел пожар на улице Тухачевского. Пострадала квартира.

Вызов в службу спасения поступил в 0:59. Огонь повредил кровлю над одной из квартир в одноэтажном доме, а также внутридомовое имущество на площади 100 кв. м.

«Квартиры № 1 и 2 не пострадали. Погибших и пострадавших нет», - рассказали в никольской Службе спасения.

Установлено, что причиной ЧП стал поджог.

Спасатели обратились к жителям Никольского района с просьбой быть бдительными и сообщать правоохранителям о подозрительном поведении граждан в жилом секторе или вблизи заброшенных строений.

пожар поджог никольск
 
 
 
 
 

