Происшествия

У пензенского ТЦ «Ритейл» сбили двух детей
В Пензенском районе под колеса автомобиля попали двое детей. ДТП случилось в среду, 7 января, в 13:25.

По предварительным данным, на нулевом километре трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино 29-летний водитель «Лады-Весты» наехал на мальчика 2011 года рождения и девочку 2012-го.

По словам очевидцев, авария произошла рядом с ТЦ «Ритейл» на пешеходном переходе.

Дети получили травмы. Девочку госпитализировали, мальчика медики отпустили после оказания помощи.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

