Пензенец уснул в продуктовом магазине и был задержан

В Пензе 42-летний мужчина грозился устроить дебош в продуктовом магазине на Окружной. Горожанину не понравилось, что его сон потревожили.

Во вторник, 6 января, работница торговой точки обратилась к росгвардейцам с просьбой о помощи. Она рассказала о посетителе магазина, который вел себя неадекватно, а потом уснул прямо в торговом зале.

Росгвардейцы попытались поговорить с мужчиной. Однако тот не реагировал на требования правоохранителей, нецензурно выражался и угрожал разбить торговое оборудование и витрины магазина.

При этом от гражданина исходил сильный запах спиртного.

«В целях пресечения противоправных действий нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

