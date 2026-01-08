В Кузнецке в ДТП на улице Чкалова пострадал ребенок

В Кузнецке в среду, 7 января, на улице Чкалова случилось ДТП с участием 2 легковых автомобилей. Подробности аварии сообщили в областной ГАИ.

По предварительным данным, в 13:00 столкнулись «Нива» под управлением водителя, личность которого сейчас устанавливают, и Ford Focus с 42-летним мужчиной за рулем.

В ДТП пострадала пассажирка иномарки, 11-летняя девочка. Медики госпитализировали ее.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

6 января в Никольском районе столкнулись такси и «Лада-Гранта». В аварии получили травмы 4 человека, в том числе ребенок.