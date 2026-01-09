В Сердобске огонь уничтожил один автомобиль и повредил еще два

Происшествия

В Сердобске огонь уничтожил один автомобиль и повредил еще два
Вечером в четверг, 8 января, на улице Балашовской в Сердобске произошел пожар. Огонь охватил автомобиль ВАЗ.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. По словам очевидцев, все случилось во дворе среди девятиэтажных домов.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 17:02. На ликвидацию пламени привлекли 6 человек и 1 единицу техники.

Огонь полностью уничтожил ВАЗ. Кроме того, пострадали стоявшие рядом автомобили: у BMW оплавилась бронепленка на площади 2 кв. м, у Chevrolet повреждены молдинги.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования транспортных средств», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

