В Засечном огонь повредил зал пресс-конференций в Доме культуры

Происшествия

В Засечном огонь повредил зал пресс-конференций в Доме культуры
Печать
Telegram

В среду, 7 января, в Засечном в трехэтажном Доме культуры на улице Механизаторов произошел пожар. Кадры с места ЧП распространились в Сети.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 8:14. На ликвидацию пламени привлекались 11 человек и 3 единицы техники.

Пожар случился на втором этаже, в зале для пресс-конференций площадью 30 кв. м. Огонь уничтожил бытовую технику, мебель и потолок на площади 20 кв. м, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

В ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 января в поселке Лунино произошел смертельный пожар. Погибли 3 человека.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!