В Засечном огонь повредил зал пресс-конференций в Доме культуры

В среду, 7 января, в Засечном в трехэтажном Доме культуры на улице Механизаторов произошел пожар. Кадры с места ЧП распространились в Сети.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 8:14. На ликвидацию пламени привлекались 11 человек и 3 единицы техники.

Пожар случился на втором этаже, в зале для пресс-конференций площадью 30 кв. м. Огонь уничтожил бытовую технику, мебель и потолок на площади 20 кв. м, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

В ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 января в поселке Лунино произошел смертельный пожар. Погибли 3 человека.