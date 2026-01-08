В Никольске огонь уничтожил крышу частного дома

В ночь на четверг, 8 января, в Никольске на улице Анохина случился серьезный пожар.

О ЧП в Сети сообщили очевидцы. Они опубликовали кадры с места происшествия. Огонь охватил частный дом.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области, вызов пожарным поступил в 1:09. С пламенем боролись 11 спасателей и 3 единицы техники.

«Сгорела кровля частного дома площадью 50 кв. м, сгорела на площади 15 кв. м деревянная надворная постройка», - уточнили в МЧС.

В ЧП никто не пострадал.

7 января в Засечном случился пожар в Доме культуры. Огонь повредил зал для пресс-конференций на 2-м этаже. Сгорели бытовая техника, мебель, потолок на площади 20 кв. м.

пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

