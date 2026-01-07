В Никольском районе в ДТП с такси пострадали 4 человека

Происшествия

В Никольском районе в ДТП с такси пострадали 4 человека
Печать
Telegram

В Никольском районе случилось ДТП с участием 2 легковых автомобилей, сообщили в местной службе спасения.

В Никольском районе в ДТП с такси пострадали 4 человека

6 января на 32-м километре дороги Городище – Никольск – Ночка столкнулись «Лада-Гранта» и такси марки Chery Tiggo. Вызов спасатели приняли в 17:44.

В аварии пострадали 4 человека, в том числе ребенок 2016 года рождения.

В Никольском районе в ДТП с такси пострадали 4 человека

«Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были оперативно госпитализированы в медицинские учреждения Пензы», - рассказали спасатели.

В Никольском районе в ДТП с такси пострадали 4 человека

Специалисты ликвидировали последствия ДТП и предотвратили вторичные поражающие факторы при аварии.

В Никольском районе в ДТП с такси пострадали 4 человека

5 января на трассе Р-158 под Богословкой Пензенского района столкнулись Volkswagen Polo и снегоуборочная техника. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, 2 его пассажирок, в том числе 10-летнюю девочку, госпитализировали.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водитель автомобиль дтп
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!