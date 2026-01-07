В Никольском районе в ДТП с такси пострадали 4 человека

В Никольском районе случилось ДТП с участием 2 легковых автомобилей, сообщили в местной службе спасения.

6 января на 32-м километре дороги Городище – Никольск – Ночка столкнулись «Лада-Гранта» и такси марки Chery Tiggo. Вызов спасатели приняли в 17:44.

В аварии пострадали 4 человека, в том числе ребенок 2016 года рождения.

«Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были оперативно госпитализированы в медицинские учреждения Пензы», - рассказали спасатели.

Специалисты ликвидировали последствия ДТП и предотвратили вторичные поражающие факторы при аварии.

5 января на трассе Р-158 под Богословкой Пензенского района столкнулись Volkswagen Polo и снегоуборочная техника. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, 2 его пассажирок, в том числе 10-летнюю девочку, госпитализировали.