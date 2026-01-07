В поселке Лунино при пожаре погибли три человека

В ночь на среду, 7 января, в поселке Лунино произошел смертельный пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 1:37.

На улице Садовой загорелся срубовый дом площадью 60 кв. м. На ликвидацию пламени привлекли 7 человек и 3 единицы техники.

Огонь уничтожил помещения внутри дома. Пожарные спасли 40-летнего мужчину.

«В ходе проливки и разборки конструкций обнаружены погибшими 57-летняя женщина и двое мужчин 48 и 38 лет», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.