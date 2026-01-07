В поселке Лунино при пожаре погибли три человека

Происшествия

В поселке Лунино при пожаре погибли три человека
Печать
Telegram

В ночь на среду, 7 января, в поселке Лунино произошел смертельный пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 1:37.

На улице Садовой загорелся срубовый дом площадью 60 кв. м. На ликвидацию пламени привлекли 7 человек и 3 единицы техники.

Огонь уничтожил помещения внутри дома. Пожарные спасли 40-летнего мужчину.

«В ходе проливки и разборки конструкций обнаружены погибшими 57-летняя женщина и двое мужчин 48 и 38 лет», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар смерть мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!