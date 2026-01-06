Появились фото с места смертельного ДТП со снегоуборочной техникой

Водителя, который погиб в результате ДТП под Богословкой 5 января, извлекали из автомобиля Volkswagen Polo специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра.

Трагедия случилась в 9:47 на 416-м километре трассы Р-158 (Нижний Новогород - Саратов).

Столкнулись Volkswagen Polo под управлением 46-летнего мужчины, снегоуборочная машина, за рулем которой находился 26-летний мужчина, и трактор JCB 4CX - им управлял 32-летний мужчина.

Водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте. Его пассажирки - 51-летняя женщина, 24-летняя девушка и 10-летняя девочка - были госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции.

Спасатели ППСЦ, деблокировав погибшего, отключили аккумулятор аварийного автомобиля и провели комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП, уточнили в центре.