В ночном клубе в центре Пензы случилась драка из-за танцовщицы
39-летний житель Пензы устроил драку в ночном клубе из-за танцовщицы. В заведение, расположенное в центре города, пришлось вызывать Росгвардию.

Инцидент случился около 3 часов ночи. Сотрудники клуба нажали кнопку тревожной сигнализации, и на место оперативно прибыли росгвардейцы, находившиеся поблизости. Они разняли двух дравшихся мужчин.

Оказалось, что причиной конфликта стала ревность. 39-летний посетитель клуба заметил, что другой гость оказывает знаки внимания работающей в заведении танцовщице, и ему это не понравилось. Словесная перепалка быстро переросла в драку, ревнивец несколько раз ударил оппонента в область лица. Тот в ответ рассек ему бровь.

В результате потасовки была повреждена дверь заведения, рассказали в областном управлении Росгвардии.

Нарушителя общественного порядка задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

