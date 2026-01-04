На трассе М-5 в Кузнецком районе погиб водитель грузовой «Газели»

Вечером в субботу, 3 января, на трассе М-5 в Кузнецком районе случилось смертельное ДТП.

Авария произошла в 21:50 на 747-м километре - между Благодаткой и Кузнецком, рядом с поворотом на Поселки.

Столкнулись 3 автомобиля: ГАЗ-33025 под управлением 45-летнего мужчины, ГАЗ 3009A3 с 34-летним мужчиной за рулем и Volkswagen Passat с 27-летним.

В результате аварии водитель ГАЗ-33025 получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельств произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.