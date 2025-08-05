В Средней Елюзани насмерть сбили 66-летнюю женщину

05.08.2025 | 10:22

Вечером в понедельник, 4 августа, в селе Средняя Елюзань (Городищенский район) насмерть сбили пешехода.

По предварительным данным, трагедия случилась в 20:20 около дома № 28 на улице Вахитова.

22-летний водитель автомобиля Lexus сбил 66-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

31 июля на улице Шоссейной в селе Средняя Елюзань в ДТП пострадала девочка-подросток. Она находилась в автомобиле Lada Granta, который столкнулся с КамАЗом.