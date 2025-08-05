В Средней Елюзани насмерть сбили 66-летнюю женщину

Вечером в понедельник, 4 августа, в селе Средняя Елюзань (Городищенский район) насмерть сбили пешехода.
По предварительным данным, трагедия случилась в 20:20 около дома № 28 на улице Вахитова.
22-летний водитель автомобиля Lexus сбил 66-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
31 июля на улице Шоссейной в селе Средняя Елюзань в ДТП пострадала девочка-подросток. Она находилась в автомобиле Lada Granta, который столкнулся с КамАЗом.
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