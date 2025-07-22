Очевидцы сообщили о серьезном ДТП под Вадинском

22.07.2025 | 09:07

Утром во вторник, 22 июля, рядом с селом Вадинск случилось серьезное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

Об аварии в Сети рассказали очевидцы, они поделились кадрами с места происшествия. После удара легковой автомобиль превратился в груду металла. Грузовик вылетел за пределы дороги.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС. Часть дороги полностью перекрыли для движения.

Пока официальной информации о случившемся нет, о количестве пострадавших не сообщается.

21 июля на 4-м километре дороги Городище - Никольск в Городищенском районе перевернулась Skoda Octavia. Водитель и его пассажирка скончались на месте от полученных травм.