В Пензе разыскивают 78-летнюю Любовь Нагорнову

19.07.2025 | 11:13

Волонтеры и родственники разыскивают 78-летнюю жительницу Пензы Любовь Яковлевну Нагорнову. О местонахождении пенсионерки нет сведений с 18 июля.

Ориентировку на пропавшую распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 19-го числа.

Рост женщины - 155 сантиметров, телосложение худощавое. У пензячки седые волосы и карие глаза.

В день исчезновения на ней были пиджак светло-салатового цвета, юбка, белые мокасины и, предположительно, серо-голубой шарф.

Волонтеры отметили, что у горожанки - потеря памяти.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

UPD: по последним данным от волонтеров, женщину нашли, она жива.