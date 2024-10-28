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Происшествия

В Пензе ребенок пострадал из-за деревянной игрушки

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В Пензе малышу потребовалась помощь спасателей. ЧП случилось в доме № 115 на улице Ладожской в воскресенье, 27 октября.

Как сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре, ребенок возился с деревянной игрушкой и засунул в отверстие палец. Тот застрял, родители не сумели помочь малышу.

«Спасатели с помощью специального инструмента перерезали игрушку и освободили палец ребенка», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Медицинская помощь малышу не потребовалась.

13 июля в Пензе, на проспекте Строителей, 51, девочка оказалась в ловушке на детской площадке: в качелях застряла ее нога. На помощь ребенку пришли спасатели. Они отжали прут и освободили конечность. Опасные элементы затем срезали.

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Источник — фото Пензенского пожарно-спасательного центра
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