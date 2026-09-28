На трассе Пенза - Кондоль в ДТП пострадал подросток на мопеде

Происшествия

На трассе Пенза - Кондоль в ДТП пострадал подросток на мопеде
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Вечером в воскресенье, 27 сентября, в Пензенском районе случилось ДТП, в котором пострадал подросток.

По предварительным данным, в 19:32 на 14-м километре автодороги Пенза - Кондоль, поблизости от села Ленино, столкнулись автомобиль Kia Rio и мопед Motoland. Первым управлял 63-летний мужчина, на втором ехал 15-летний юноша.

Подросток получил травмы, его увезли в больницу.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В регионе подростки нередко попадают в ДТП. Так, 23 сентября в Пачелме столкнулись ГАЗ под управлением 19-летнего водителя и электровелосипед TRIX+, на котором ехали 15-летний юноша с 13-летней пассажиркой.

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