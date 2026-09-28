В Пензе за день случилось 2 серьезных ДТП с пешеходами

Происшествия

В Пензе за день случилось 2 серьезных ДТП с пешеходами
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В воскресенье, 27 сентября, в Пензе случилось сразу 2 серьезных дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Об авариях рассказали в ГАИ со ссылкой на предварительные данные.

Так, в 12:50 на проспекте Строителей 44-летняя автолюбительница на Hyundai i40 сбила 81-летнего пенсионера.

В 18:47 на улице Карпинского 32-летний водитель Hyundai Creta наехал на 44-летнюю женщину.

Оба пешехода получили травмы и были госпитализированы.

По факту обеих аварий сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего, отметили в областной Госавтоинспекции.

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