В Пензе за день случилось 2 серьезных ДТП с пешеходами

В воскресенье, 27 сентября, в Пензе случилось сразу 2 серьезных дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Об авариях рассказали в ГАИ со ссылкой на предварительные данные.

Так, в 12:50 на проспекте Строителей 44-летняя автолюбительница на Hyundai i40 сбила 81-летнего пенсионера.

В 18:47 на улице Карпинского 32-летний водитель Hyundai Creta наехал на 44-летнюю женщину.

Оба пешехода получили травмы и были госпитализированы.

По факту обеих аварий сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего, отметили в областной Госавтоинспекции.