В Пензе спасатели вызволили машину скорой помощи из ямы

В Пензе спасатели вызволили машину скорой помощи из западни. Сигнал о происшествии поступил в ППСЦ в понедельник, 28 сентября, в 03:25.

Спецтранспорт застрял передним колесом в яме возле одной из дач в СНТ «Золотая осень», тесно прижавшись к забору. Самостоятельно выбраться у водителя не получилось, потребовалась помощь.

Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического разжима высвободили машину. После этого автомобиль смог ехать.

Сотрудникам ППСЦ нередко приходится выезжать на подобные инциденты. В частности, в мае этого года они достали скутер Honda Silver Wing из провала на проспекте Победы, упавший вместе с 46-летним водителем в полную воды яму.

В июне 2023-го спасатели пришли на помощь людям в автомобиле, оказавшемся в горячей ловушке у ТРЦ «Суворовский». Там прорвало трубу, кипяток полился на парковку и заблокировал легковую машину.

Кроме того, еще не забылась трагедия, случившаяся осенью 2019 года на улице Аустрина. На трубопроводе у дома № 37 размыло грунт, покрытие обвалилось, туда же рухнула «Лада-Ларгус» с 2 мужчинами. Оба погибли на месте.