В Пензе у автодрома «Вираж» Volkswagen сбил мотоциклиста

Происшествия

В Пензе у автодрома «Вираж» Volkswagen сбил мотоциклиста
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Вечером в воскресенье, 27 сентября, в Пензе случилось ДТП с участием мотоцикла. Подробности сообщили в областной ГАИ 28-го числа.

По предварительным данным, в 19:15 в 5-м проезде Кольцова столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и эндуро BS250-18. Первым управлял 40-летний мужчина, вторым - 34-летний.

В Пензе у автодрома «Вираж» Volkswagen сбил мотоциклиста

Мотоциклист получил травмы, потребовалась госпитализация. Его 37-летней пассажирке оказали помощь на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в областной ГАИ.

В августе вступил в силу приговор 33-летнему автомобилисту, насмерть сбившему 18-летнюю мотоциклистку на улице 8 Марта в Пензе.

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