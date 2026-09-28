В Пензе у автодрома «Вираж» Volkswagen сбил мотоциклиста

Вечером в воскресенье, 27 сентября, в Пензе случилось ДТП с участием мотоцикла. Подробности сообщили в областной ГАИ 28-го числа.

По предварительным данным, в 19:15 в 5-м проезде Кольцова столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и эндуро BS250-18. Первым управлял 40-летний мужчина, вторым - 34-летний.

Мотоциклист получил травмы, потребовалась госпитализация. Его 37-летней пассажирке оказали помощь на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в областной ГАИ.

В августе вступил в силу приговор 33-летнему автомобилисту, насмерть сбившему 18-летнюю мотоциклистку на улице 8 Марта в Пензе.