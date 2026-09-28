В Городищенском районе потушили ночной пожар в с. Архангельском

В ночь на понедельник, 28 сентября, в Пензенской области произошел еще один серьезный пожар в надворных постройках - в селе Архангельском Городищенского района.

ЧП случилось на улице Школьной. Площадь возгорания составила 100 квадратных метра.

Специалисты пожарно-спасательного центра выехали на место в 0:23, в тушении огня принимали участие 4 человека личного состава.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, причина произошедшего устанавливается.

Примерно в это же время в селе Поселки Кузнецкого района также полыхали хозпостройки на площади 400 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил их.