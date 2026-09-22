Пензенец полтора часа бегал от полиции по тоннелю метро в Москве

Житель Пензенской области пробежал несколько километров по тоннелю московского метро в надежде скрыться от полиции. Осуществить план ему не удалось.

«Для задержания мужчины моим коллегам пришлось преодолеть расстояние в 6 километров. Они вошли в тоннель на станции «Печатники», а вышли в «Марьино», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в МАХ в понедельник, 21 сентября.

По ее словам, на станции «Печатники» полицейский заметил пассажира, приметы которого совпадали с имеющейся ориентировкой. Тот сразу спрыгнул с платформы на пути и скрылся в тоннеле.

«Преследование продолжалось более полутора часов. Движение поездов на участке осуществлялось с увеличенными интервалами. На станции «Марьино» беглец был задержан», - уточнила Ирина Волк.

Личность мужчины установили, им оказался неоднократно судимый житель Пензенской области - за кражу и насильственные действия сексуального характера. Он находился в федеральном розыске по инициативе регионального управления МВД России, так как уклонялся от административного надзора и не соблюдал установленные судом ограничения.

«Фигурант будет передан инициатору розыска», - добавила официальный представитель МВД РФ.