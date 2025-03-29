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Происшествия

В Пензе 4-летняя девочка проявила самостоятельность и потерялась

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В пятницу, 28 марта, в Пензе сотрудники Росгвардии помогли потерявшемуся ребенку вернуться домой.

Около 8:30 экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Пушкина 4-летнюю девочку без сопровождения взрослых. Росгвардейцы спросили, что она делает одна, и выяснили: малышка потерялась.

Росгвардейцы связались с полицией и выяснили, что девочку уже ищут. Оказалось, она решила самостоятельно прогуляться, пока мама занята покупками в магазине, ушла довольно далеко и заблудилась.

Обнаружив отсутствие ребенка, женщина позвонила по номеру 02.

«Установив адрес, по которому живет девочка, бойцы доставили ее домой. Мама выразила им благодарность за помощь и возвращение дочери», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы не в первый раз оперативно разыскивают потерявшихся детей. Так, в июне 2024 года в Пензе пропал 5-летний ребенок, гулявший с матерью во дворе своего дома на улице Московской. Через 20 минут после получения информации росгвардейцы увидели на остановке на улице Суворова похожего по описанию мальчика и доставили его в отдел полиции, где уже ждала мать.

В сентябре того же года дежурный сообщил экипажу вневедомственной охраны, что по улице Карпинского бродит мальчик лет 5-6. Росгвардейцы быстро нашли испуганного ребенка: как оказалось, он заигрался и заблудился. Его доставили домой и передали родителям.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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