В Пензе девочка выпала из автобуса во время движения

В Пензе следователи изучают обстоятельства падения девочки из салона автобуса во время движения, сообщили в областном управлении СКР.

Инцидент произошел 19 сентября на территории Октябрьского района. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

Проведение проверки организовано по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«В том числе будет исследовано техническое состояние автобуса», - уточнили в СКР.

По результатам проверки примут процессуальное решение.