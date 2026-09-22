В Пензе девочка выпала из автобуса во время движения

Происшествия

В Пензе девочка выпала из автобуса во время движения
Печать
Max

В Пензе следователи изучают обстоятельства падения девочки из салона автобуса во время движения, сообщили в областном управлении СКР.

Инцидент произошел 19 сентября на территории Октябрьского района. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

Проведение проверки организовано по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«В том числе будет исследовано техническое состояние автобуса», - уточнили в СКР.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
падение автобус пассажир
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!