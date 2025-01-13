Виновница ДТП заплатит за эвакуацию пострадавшей санавиацией

13.01.2025 | 18:39

В Пензенской области с виновницы ДТП взыскали стоимость использования вертолета санитарной авиации. О случае из судебной практики в понедельник, 13 января, рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Авария случилась в мае 2023 года в Каменском районе. Одна из участниц ДТП получила тяжелые травмы, для доставки ее в больницу пришлось задействовать вертолет «Ансат».

Местную жительницу, управлявшую автомобилем, признали виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Транспортный прокурор подал иск о взыскании с нее в областной бюджет затрат на использование вертолета. Расходы составили 300 000 рублей.

Каменский городской суд удовлетворил требования. «Исполнение решения находится на контроле», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.