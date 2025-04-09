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Происшествия

В Ахунах водитель легковой машины насмерть сбил лося

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Вечером в среду, 9 апреля, в Ахунах в ДТП погиб лось. Об аварии в Сети сообщили пензенцы. По их словам, она произошла возле теннисного корта.

Снимок с мертвым животным, лежащим на дороге, опубликовали в телеграм-канале Заречного.

«Машина сильно помята», - написала очевидица. Местные жители добавили, что замечали в Ахунах двух лосей, одного из них как раз и сбили.

Чуть позже пензенцы рассказали, что выбежавшего на проезжую часть лося сбил водитель Lexus. От удара животное отбросило на полосу встречного движения, где оно попало под автобус № 93. Водитель легковой машины, а также пассажиры общественного транспорта не пострадали в ДТП. Автомобили получили серьезные повреждения.

Официальных данных о происшествии пока нет.

В Пензенской области в начале апреля было зафиксировано сразу 3 дорожно-транспортных происшествия с участием лосей.

Два из них случились 1 апреля на железной дороге в Бессоновском и Колышлейском районах, одно - 4-го числа на автодороге в Белинском районе. Все животные погибли.

Сейчас приближается время, когда у сохатых рождаются телята. Из-за этого молодые лоси вынуждены держаться в стороне от взрослых животных. Зачастую они дезориентируются и неожиданно выходят на дороги, а также могут забредать в населенные пункты и на производственные объекты.

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Источник — фото TG-канала «Заречный 58»
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