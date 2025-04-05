В пензенском торговом центре задержали 23-летнего дебошира

05.04.2025 | 10:35

В пензенском торговом центре, расположенном в начале проспекта Строителей, случился инцидент, потребовавший вмешательства правоохранителей.

К охранникам подошел нетрезвый молодой человек и начал провоцировать их на скандал. Парень выражался нецензурной бранью, размахивал руками и лез в драку.

«Когда же по адресу прибыл экипаж сотрудников Росгвардии, хулиган не смог внятно объяснить причину своего непристойного поведения, а лишь продолжал нарушать общественный порядок», - рассказали в пресс-службе ведомства.

23-летнего пензенца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Это не первый случай, когда пензенцы хулиганят в общественных местах. В конце января в том же ТЦ трое нетрезвых парней устроили дебош. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранителей из-за различных нарушений.

В феврале в магазине на улице Чапаева нетрезвый покупатель, возмущенный суммой в чеке, поскандалил с кассиром и попытался подраться с охранником.

А в марте в торговом центре на улице Ново-Терновской мужчина принялся буянить, получив отказ в продаже спиртного после 23:00.