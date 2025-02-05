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Происшествия

В пензенском магазине шокированный чеком покупатель устроил скандал

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Во вторник, 4 февраля, в магазине на улице Чапаева в Пензе 47-летний мужчина вступил в конфликт с кассиром. Обстановка накалилась до такой степени, что работник торговой точки был вынужден нажать тревожную кнопку.

По адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Выяснилось, что причиной скандала стал товарный чек, пробитый покупателю.

«По мнению гражданина, сумма оказалась завышена, однако внятно аргументировать свои претензии он не смог. Вместо этого дебошир начал оскорблять продавцов и попытался спровоцировать драку с охранником», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Несмотря на то что на часах было около 9:00, скандалист уже был нетрезв. Росгвардейцы задержали его и доставили в отдел полиции.

Это не первый случай, когда нетрезвые пензенцы провоцируют конфликтные ситуации в магазинах. Так, 27 января в торговом центре на проспекте Строителей трое молодых людей громко матерились, кричали и приставали к посетителям. Когда их задержали, выяснилось, что ранее они уже попадали в поле зрения правоохранителей из-за различных нарушений.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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