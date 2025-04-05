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Происшествия

В микрорайоне Арбеково загорелся расселенный дом

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Вечером в субботу, 5 апреля, жителей Пензы встревожил столб дыма, поднимавшийся в небо за домом № 7 на улице Тернопольской, и звуки сирен мчащихся пожарных машин.

Об этом сообщили читатели телеграм-канала PenzaInform. Они также поделились фотографиями и видео происходящего.

В микрорайоне Арбеково загорелся расселенный дом

Как оказалось, загорелся заброшенный дом в 5-м проезде Аренского.

В микрорайоне Арбеково загорелся расселенный дом

«Сообщение о пожаре поступило в 18:12. На тушение огня привлекалось 35 человек личного состава, использовалось 7 единиц техники. Полностью сгорела кровля площадью 500 кв. м, внутри выгорела нежилая часть (200 кв. м)», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Люди не пострадали. Причину воспламенения устанавливают специалисты.

В этот же день в Пензе случилось еще два пожара. Около полудня загорелась квартира на 3-м этаже дома № 65 на улице Клары Цеткин. Пламя тушили 27 пожарных, использовалось 7 единиц техники.

Позже из подвала дома № 9 на улице 8 Марта пошел дым. Как выяснилось, горел мусор на площади 0,5 кв. м.

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Источник — видео ГУ МЧС России по Пензенской области
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