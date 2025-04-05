Пензенцы назвали причиной пожара на улице 8 Марта тлеющий окурок

05.04.2025 | 17:06

В субботу, 5 апреля, в Пензе случилось возгорание в доме № 9 на улице 8 Марта. Дым пошел из подвала многоэтажки.

На место происшествия прибыли пожарные. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что они направляют струю воды из шланга в вентиляционную решетку на крыльце подъезда. По словам очевидцев, причиной возгорания мог стать не затушенный кем-то окурок, брошенный в это отверстие.

В ГУ МЧС России по Пензенской области проинформировали, что горел мусор на площади 0,5 кв. м.

Ранее в этот же день воспламенение произошло в квартире на 3-м этаже дома № 65 на улице Клары Цеткин. Его тушили 27 пожарных, использовалось 7 единиц техники.

Из-за дыма жителей подъезда пришлось эвакуировать. Выгорела часть квартиры на площади 30 квадратных метров.