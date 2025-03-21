Пешеход, попавший под колеса ВАЗа на ул. Перспективной, скончался

21.03.2025 | 10:13

37-летний мужчина, попавший под колеса автомобиля на улице Перспективной (Терновка), скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

ДТП случилось утром в четверг, 20 марта, напротив базы «О'Рэхт». Видео с моментом аварии в тот же день появился в Сети.

В 8:49 человек выбежал на проезжую часть вне зоны перехода и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, за рулем которого находился 24-летний водитель. Удар, нанесенный машиной, был такой силы, что пешехода отбросило на несколько метров.

Мужчину госпитализировали, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в ГАИ.