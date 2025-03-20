Появилось видео момента ДТП с пешеходом на ул. Перспективной

20.03.2025 | 13:30

В Сети появилось видео момента аварии, случившейся в четверг, 20 марта, на улице Перспективной (Терновка), где сбили пешехода.

Уже сообщалось, что в 8:49 напротив базы «О'Рэхт» 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 наехал на 40-летнего мужчину.

На кадрах видно, что человек выбежал на проезжую часть вне зоны перехода. Удар, нанесенный машиной, был такой силы, что пешехода отбросило на несколько метров.

Мужчина получил травмы, с которыми его доставили в больницу, уточнили в областной Госавтоинспекции.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.