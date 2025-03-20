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Происшествия

На окраине Пензы автомобиль сбил пешехода

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Утром в четверг, 20 марта, в Пензе у базы «О'Рэхт», расположенной на улице Перспективной, 3 (Терновка), произошло ДТП с участием пешехода.

«По предварительным данным, в 8:49 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 наехал на 40-летнего мужчину. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», пострадавший выбежал на проезжую часть вне перехода. Удар, нанесенный ехавшей машиной, был такой силы, что пешехода отбросило на несколько метров.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

18 марта на улице Калинина Mercedes сбил 59-летнего мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть по переходу, расположенному на участке между торговыми центрами «Южный» и «Фортуна». Пензенца госпитализировали с травмами.

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Источник — фото «Пенза новости»
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