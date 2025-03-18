На улице Октябрьской в Пензе женщина попала под автобус

18.03.2025 | 12:13

Вечером в понедельник, 17 марта, на улице Октябрьской в Пензе (около вокзала станции «Пенза-I») водитель автобуса сбил 60-летнюю женщину.

По предварительным данным, это случилось в 20:00 напротив дома № 4 - в этом месте располагается переход.

«Мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, допустил наезд на пешехода, женщину 1964 года рождения. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Во вторник, 18 марта, на улице Калинина в Пензе, недалеко от остановки у ТЦ «Фортуна», водитель Mercedes сбил 59-летнего мужчину на переходе.