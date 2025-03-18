На улице Калинина Mercedes сбил мужчину на переходе

18.03.2025 | 11:53

Во вторник, 18 марта, на улице Калинина в Пензе пешеход оказался под колесами автомобиля. ДТП случилось на переходе, расположенном между ТЦ «Южный» и универсамом «Фортуна».

Кадры с места происшествия опубликованы в Сети. Машина, из который сделана запись, движется от Красной Горки к улице Металлистов.

Посредине проезжей части стоит автомобиль. У его левого переднего колеса с асфальта пытается приподняться мужчина. Рядом - водитель и сотрудник ДПС, прибывший на место происшествия. Еще один инспектор направляется к ним от спецавтомобиля.

В Госавтоинспекции сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали подробности случившегося.

По предварительным данным, в 9:50 у дома № 91 на улице Калинина 27-летний водитель автомобиля Mercedes наехал на 59-летнего мужчину.

«Пешеход доставлен в медицинское учреждение», - уточнили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.