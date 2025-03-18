На Ахунской дороге машину развернуло из-за лося

18.03.2025 | 08:25

В лесном районе Пензы лось едва не оказался под колесами автомобиля. Кадры происшествия появились в Сети вечером в понедельник, 17 марта.

Видеорегистратор запечатлел момент, когда проезжую часть стремительными скачками пересек лось. С ним едва не столкнулась едущая машина.

Водитель резко затормозил, и автомобиль развернуло на 180 градусов. Сохатый же скрылся в темноте.

«По дороге в Ахуны лоси! Аккуратно», - предупредил автор записи.

Случаи, когда дикие животные погибают в ДТП, не редкость. Так, в декабре произошло два таких инцидента. На трассе Городище - Никольск насмерть сбили молодого лося, а на дороге Пенза - Сердобск погибла лосиха.