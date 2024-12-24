На трассе Пенза - Сердобск насмерть сбили молодую лосиху

24.12.2024 | 09:09

В Пензенской области в ДТП погибла молодая лосиха. Об этом утром во вторник, 24 декабря, сообщили в региональном минлесхозе.

Авария случилась на 75-м километре трассы Пенза - Сердобск. Ущерб охотничьему фонду составил 80 000 рублей. Его взыщут с водителя.

В минлесхозе напомнили, что с наступлением холодов дикие животные чаще выходят на дорогу. Их привлекает песо-соляная смесь.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим вблизи лесов. Особенно это важно утром и вечером, когда животные активно ищут пищу.

В начале декабря на трассе Городище - Никольск насмерть сбили молодого лося. В ноябре в Городищенском районе в ДТП также погиб сохатый. На него наехал 43-летний водитель, сам мужчина не пострадал.