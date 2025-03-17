В Городищенском районе столкнулись УАЗ и Kia

17.03.2025 | 18:21

В понедельник, 17 марта, в Городищенском районе на трассе М-5 недалеко от поселка Чаадаевка произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Авария случилась на 693-м километре трассы. Столкнулись автомобили Kia Cerato и УАЗ. В ликвидации последствий столкновения принимали участие сотрудники городищенской службы спасения.

«В результате аварии пострадал водитель УАЗа, но, к счастью, его травмы оказались легкими», - сообщили спасатели.

Автомобилист отказался от госпитализации.

Утром 8 февраля в Городищенском районе в ДТП погибли 2 человека. На 13-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск столкнулись Ford Focus под управлением 43-летнего мужчины и Mercedes, за рулем которого находился 28-летний шофер. Водитель и 39-летняя пассажирка Ford Focus скончались на месте.