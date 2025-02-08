Автокатастрофа в Городищенском районе унесла жизни двух человек

08.02.2025 | 12:17

Утром в субботу, 8 февраля, в Городищенском районе случилось ДТП, унесшее жизни людей.

По предварительным данным, в 8:15 на 13-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск столкнулись Ford Focus под управлением 43-летнего мужчины и Mercedes, за рулем которого находился 28-летний шофер.

Водитель и 39-летняя пассажирка Ford Focus скончались на месте.

Управлявший Mercedes молодой человек и 20-летняя девушка, ехавшая с ним, получили травмы, их доставили в больницу.

«На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», - проинформировали в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

В группе «Подслушано Городищенский район» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что погибла семейная пара из Сурска. У них осталось трое детей.